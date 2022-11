Maite Kelly: Aus Liebeskummer - sie zieht dramatische Konsequenzen

Tatsächlich hat Maite seit der Trennung von Ehemann Florent vor fünf Jahren kein Glück in der Liebe. Während der Ex mit seiner neuen Lebensgefährtin weiteren Nachwuchs bekam, blieb Maite bis heute Single. Dass sie niemanden findet, dem sie ihre Liebe schenken kann, macht ihr mehr zu schaffen, als sie jemals offen eingestehen würde: Sie gibt sich stark – und nimmt ihre Tränen mit in den Schlaf.

So könnte denn in dieser Krise der Wunsch nach einem Leben als Nonne wachsen. Einem Dasein, das allein der Nächstenliebe gewidmet ist. Diesen Gedanken hegte Maite schon als junge Frau: "Es gab eine Zeit während der Verlobung, wo ich nicht so richtig wusste, ob ich eine missionarische Nonne werden und im Ausland, in Afrika oder in Indien, mit Kindern arbeiten möchte. Oder ob ich den Weg der Ehe und der eigenen Mutterschaft nehmen würde", erinnert sie sich.

Damals entschied Maite sich für die Ehe. Und sie glaubte lange, mit Florent und den Töchtern Agnès, Josephine und Solene ihr Lebensglück gefunden zu haben. Doch wie sie bitter erfahren musste, führte dieser Weg in die Sackgasse. Jetzt sagt Maite: "Ich bin sehr dankbar, dass ich drei wunderbare Töchter bekommen habe. Aber ich glaube, dass die Mutterschaftskraft nicht bei den eigenen Kindern aufhört." Als gläubige Katholikin sagt Maite auch: "Wenn man an Jesus glaubt, dann glaubt man auch an die zweite Chance."

Ja: Nonne zu werden, wäre so eine zweite Chance! Und es wäre zudem eine, die Maites Leben neuen Halt geben würde.

