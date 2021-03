Maite Kelly: Aus und vorbei - Sie zieht einen radikalen Schlussstrich

So hat Maite Kelly sich das nun wirklich nicht vorgestellt! Eigentlich hatte sie einen einfachen Plan: Als "DSDS"-Jurorin durchstarten und ihr neues Album bewerben. Doch schon seit Wochen wird die Sängerin heftig von ihren Fans kritisiert. Viele TV-Zuschauer haben absolut kein Verständnis für das Verhalten, das die 41-Jährige in der Show an den Tag legt. Das will Maite sich allerdings nicht mehr gefallen lassen!