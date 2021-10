Maite Kelly: Baby-Glück! Sie macht eine süße Verkündung

Kurz nachdem Helene ihre Schwangerschaft offiziell machte, meldete sich Maite mit einem süßen Instagram-Post zu Wort. "Kein Erfolg, kein Rekord, nichts in der Welt ist das Schönste und Heiligste, was es für eine Frau gibt, als ein Kind unter ihrem Herzen zu tragen", schrieb sie zu einem gemeinsamen Bild mit der Schlagerqueen. Was für wundervolle Worte!