Maite Kelly: Baby-Hammer! Hier ist der Babybauch deutlich sichtbar!

Via Instagram versorgt Florent seine Fans nun mit einem neuen Schnappschuss zu der Schwangerschaft seiner Freundin. Dazu kommentiert er: "Dieses Jahr wird ein neues Familienmitglied geboren, worauf wir uns sehr freuen." Dazu strahlen er und seine Herzdame überglücklich in die Kamera. Doch damit nicht genug! Wie es aussieht, lässt auch die Entbindung nicht mehr lange auf sich warten. So ist der Babybauch von Kaone in den letzten Wochen deutlich gewachsen. Das so eine Nachricht von den treuen Instagram-Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...