Maite Kelly: Bewegende Beichte! So schlimm war ihre Kindheit wirklich

Sie gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Allein mit ihrem Song "Einfach Hello" eroberte Maite Kelly (42) im letzten Jahr auf Anhieb Platz 1 der Single Charts. Ein schönes Haus zu kaufen oder teure Designer-Kleider – kein Problem für den Schlager-Star. Doch das war nicht immer so. Die Blondine kämpfte sich raus aus bitterster Armut, wie sie jetzt in einem Interview verriet.

