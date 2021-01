Maite Kelly spricht Klartext: Jetzt platzt sie mit der erschütternden Wahrheit über ihr Leben heraus

Als elftes Kind der zwölf "Kelly Family"-Geschwister musizierte auch sie einst als kleines Mädchen bei Wind und Wetter in der Fußgängerzone. Doch von einem romantischen Hippie-Leben konnte keine Rede sein! Was kaum einer ahnte: Maite und ihre Familie kämpften damals ums nackte Überleben! Den Kids war klar: Solange ihnen niemand Geld für ihre Musik in den Hut warf, hieß es für alle oftmals hungern zu müssen! Ein trauriges Schicksal, das die Blondine bis heute nicht loslässt!