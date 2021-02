Maite Kelly: Bitterböse Abrechnung mit ihrem Ex

Es war DIE Schocknachricht im Oktober 2017: Nach 15 Jahren Beziehung (zwölf davon verheiratet) gaben Maite und Florent Raimond ihre Trennung bekannt. Man habe sich auseinandergelebt, hieß es, und bemühe sich wegen der drei gemeinsamen Kinder Agnès (14), Joséphine (13) und Solène (6) weiterhin um ein gutes Verhältnis. Nach außen hin funktionierte ihr Patchwork-Leben auch perfekt. Doch sowohl Maite als auch Florent konnten sich den ein oder anderen Seitenhieb in Richtung des Ex-Partners nicht verkneifen: "Noch nie zuvor habe ich so wahre Liebe empfunden. Ich blicke nicht mehr in die Vergangenheit zurück, möchte der Zukunft eine Chance geben", so der 45-Jährige über seine heutige Lebensgefährtin Kaone Mabina, mit der er seit Dezember 2019 offiziell zusammen ist. Ein herber Schlag für Maite – die zum musikalischen Gegenschlag ausholte. Nur wenige Monate später sang sie in einer TV-Show den Titel "Ich dreh mich nie wieder um". Zeilen wie "Ich schaue nur nach vorn. Ich falle nie mehr auf dich rein" wirken wie eine bittere Bilanz.