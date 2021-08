Maite Kelly: Einsam und verlassen! Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht

Was vielleicht auch daran lag, dass Marijke Amado (67), die auf ihrem YouTube-Kanal "Alle Tassen im Schrank" prominente Freunde und Bekannte zum Gespräch bittet, Maite schon seit deren erstem Lebensjahr kennt. Jedenfalls traf die ehemalige "Mini Playback Show"-Moderatorin gleich mit der ersten Frage nach den frühen Jugendjahren offenbar einen wunden Punkt. "Wir hatten viele schlimme Schicksalsschläge", sprudelte es förmlich aus Maite heraus, die sichtlich mit den Tränen kämpfen musste. "Ich bin trotzdem so dankbar, dass ich so viele Erinnerungen an meine Kindheit habe. Wir brauchten nicht viel, solange wir auf uns aufpassten, war alles gut. Es gab immer Musik, Poesie und wir hatten immer genug zu essen." Für ihre Geschwister sei sie nach dem Tod ihrer Mutter eine enge Vertraute gewesen, die sich mit Freude und Hingabe um das Wohlergehen aller sorgte. "Als die erfolgreichen Zeiten der Kelly Family waren, habe ich immer für alle gekocht und gebacken. Ich hatte eigentlich immer eine Schürze an", erzählt sie wehmütig. Um dann aus dem Schwärmen gar nicht mehr rauszukommen: "Ich habe meine Geschwister immer bewundert", gesteht sie. "Sie sind alle so talentiert und jeder spielt sein Instrument mit Perfektion."