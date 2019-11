Maite Kelly: Foto-Beweis! Sie kann die Rundungen nicht mehr verbergen

ohne Kurven? Unvorstellbar! Maite möchte ein Vorbild für andere Frauen mit Extra-Kilos sein. Aus diesem Grund versteckt sie sich nicht, steht selbstbewusst zu ihrem Körper – so zumindest ihre eigene Aussage. Doch auf aktuellen Werbefotos sieht das plötzlich ganz anders aus…

Die Schlager-Queen sieht sich selbst als das unangefochtene Vorbild in Sachen Body Positivity. Nur allzu gern betont sie, wie sehr sie ihren Körper trotz einiger Extra-Pfunde liebt, und das, obwohl sie während ihrer Teenager-Zeit sehr darunter litt. „Die Welt wäre sehr langweilig, wenn es nur eine Version von uns geben würde“, betonte sie gerade erst wieder. „Ich habe drei Frauen zu Hause. Ich kaufe in allen Größen. XS für meine Teenie-Tochter, M für die größere. L oder XL für mich. Mini für meine jüngste Tochter. Ich finde es gut.“

Mogelt sich Maite Kelly schlank?

Ihr Einsatz für die Curvys dieser Welt wurde belohnt. Kürzlich durfte sie sogar als Model auf das Cover eines Plus-Size-Magazins und freute sich riesig über diese Ehre: „In meiner Kindheit hätte ich alles dafür getan, dass es solche Magazine und solche Frauen gibt, die zeigen, dass Schönheit jedem gehört“, sagt sie auf . Und weiter: „Ich bin glücklich, dass meine drei Frauen eine neue Definition von Schönheit erleben dürfen. Nämlich Body Positivity!“ Ihre Fans feiern Maite für so viel Selbstbewusstsein.

Doch es scheint, als wäre diese positive Einstellung zum eigenen Körper nicht ganz ehrlich. Denn ein Blick auf die Werbefotos ihrer neuen Modelinie lässt anderes vermuten. Zwar sind die Kleidungsstücke speziell dafür designt, kurvigen Frauen eine schlankere Silhouette zu zaubern, doch wurde bei zusätzlich auch per Mausklick nach geholfen? Die Beine wirken dünner, die Taille schlanker. Sogar im Gesicht wirkt Maite deutlich schmaler – kann das wirklich nur von einem vorteilhaften Schnitt und einem schmeichelnden Muster kommen? „Die Philosophie der Maite-Kelly-Kollektion ist es, für die Frauen zu kreieren, die tragbar ist und die Lebensfreude bringt“, erklärte sie. „Die Plus-Size-Frau soll spielerisch die Mode für sich entdecken und nicht das Gefühl haben, jetzt bin ich eine Größe 56, und Mode ist für mich nur eine Frage dessen, was überhaupt passt.“ Wie es die besagte Kundin jedoch findet, dass sich die Designerin selbst offenbar schlanker schummelt? Das dürfte auf der Hand liegen.

ist für Maite Dauer-Thema

Ohnehin kämpft Maite Kelly hinter den Kulissen eher gegen als für ihre Kurven. Ihr Programm ist dabei knallhart: „Sport ist für mich ein großes Thema. Ich treibe sehr viel Sport. Auch in verschiedenen Formen. Mal ist es Ballett, mal ist es Modern Dance, mal sind es afrikanische Tänze“, sagt sie. Und auch in Sachen Ernährung achtet Maite ganz genau darauf, was auf den Teller kommt: „Man wird es nicht glauben, ich achte tatsächlich sehr auf meine Ernährung“, verriet sie kürzlich. Doch der Zeiger auf der Waage möchte sich trotz all der Mühen einfach nicht nach unten bewegen. Woran das liegen kann? Zum einen leidet Maite unter einer Schilddrüsenunterfunktion, die jegliche Diät erschwert. Hinzu kommt ein stressiger Lebensstil. Der Spagat zwischen den Kids und der Karriere ist kein Zuckerschlecken. Und auch in Sachen Schlaf sieht es bei der Kurven-Queen eher mau aus. „Ich bin ein Nachtmensch. Also vor zwölf Uhr kann ich nicht schlafen. Und die Kids, um sechs, zack, sind die wach, und ich habe keine Chance“, gesteht sie. Zahlreiche Studien belegen, dass es genau dieser Schlafmangel ist, der Extra-Pfunde geradezu magisch anzieht. Experten belegen, dass Schlafmangel nicht nur Wassereinlagerungen begünstigt, sondern auch das Diabetesrisiko erhöht und Übergewicht fördert.

Bedeutet im Umkehrschluss: Maite sollte sich einfach deutlich weniger Gedanken über ihr Äußeres machen, sich gemütlich zurücklehnen und einfach entspannen – ganz ohne Bildbearbeitung. Denn es ist die innere Ruhe, die sie glücklicher und zufriedener werden lässt. Und genau das macht attraktiv!