Maite Kelly: Jetzt holt ihre dunkle Vergangenheit sie ein

Als Maites Mutter Barbara-Ann Kelly 1981 die Schock-Diagnose Brustkrebs erhielt, war sie mit Angelo (heute 40) schwanger. Die Chemotherapie musste bis zur Geburt warten – dafür bezahlte Barbara-Ann mit ihrem Leben: Sie starb elf Monate nachdem ihr Sohn zur Welt gekommen war, mit nur 36 Jahren. Ihr Tod hinterließ eine Lücke, die Familienoberhaupt Dan so gut es nur ging zu füllen versuchte. Er hielt die Familie zusammen, führte sie aus den Fußgängerzonen auf die großen Konzertbühnen. Mit einer eigenen Plattenfirma stellte er die Kelly Family finanziell auf sichere Füße. Und er kaufte das legendäre Hausboot, das den Kellys nach Jahren auf den Straßen Europas ein Zuhause gab.

1990 nahmen die Zeiten des Aufbruchs ein plötzliches Ende. Ein Schlaganfall lähmte Dan halbseitig, an Auftritte war für ihn nicht mehr zu denken. Von da an ging es bergab: 2002 starb der Familienpatriarch. Sein Traum, alle Kellys unter dem Dach des Wasserschlosses Gymnich zu vereinen, hatte sich nicht erfüllt. Dans Kinder konnten sich nicht einigen, was mit dem Schloss passieren sollte, schließlich wurde es zwangsversteigert. Die einstige Harmonie unter den Geschwistern war Geschichte. Joey (49) und sein Bruder Jimmy (51) zerstritten sich sogar so sehr, dass Joey den Kontakt abbrach.

Auch wenn ein Teil der Kelly Family 2017 wieder zusammen gefunden hat, um auf die Bühne zurückzukehren: Der Zauber von einst scheint für immer verloren. Zumal zuletzt kaum ein Familienmitglied vom schlimmen Fluch verschont blieb: Ärger ums Sorgerecht, schwere Gesundheitsprobleme oder früher Tod – die Liste ist lang.

Mittlerweile hat dort auch Maites Name seinen Platz gefunden: Ihre 2005 geschlossene Ehe mit dem Model Florent Raimond (46) ging für Fans überraschend in die Brüche. In seiner neuen Beziehung ist der einstige Traummann der Schlagersängerin erneut Vater geworden – das dürfte Maite besonders schmerzen. Aber Leid ist sie als Kelly ja bedauerlicherweise gewohnt.