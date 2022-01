Maite Kelly: Jetzt macht ihr Ex-Mann ihr das Leben zu Hölle!

Dass er nun die ganze Welt so offen an seinem Glück teilhaben lässt, ist bitter für Maite. Erstens dürfte es sehr an ihr nagen, Florent so angekommen zu sehen, während sie sich selbst schon so lange vergeblich nach einem neuen Partner sehnt. Denn das ist ein wunder Punkt bei Maite. "Ich bin Schütze. Schütziger geht's nicht", gibt sie laut "Closer" zu. "Wir brauchen sehr lange, bis wir sagen können, wir sind verliebt."

Doch die Bilder werden ihr wohl noch aus einem zweiten Grund Kummer bereiten. Denn Maite ist ihre Privatsphäre heilig. Weil sie selbst als Kelly-Kind ein Leben unter den Augen der Öffentlichkeit führen musste, will sie ihre eigenen Töchter davor bewahren. „Es ist sehr wichtig, dass einem die Anonymität erhalten bleibt“, stellt sie klar. Und ist sicher: "Anonymität ist eine Freiheit. Meine Töchter werden mir dankbar sein." Bisher hat sich Florent bei den Mädchen stets an diese Regel gehalten. Doch nachdem bei seiner jüngsten Tochter nun offenbar andere Gesetze gelten, wird Maite den Insta-Account ihres Ex vermutlich mit Argusaugen beobachten, aus Angst, dass im Überschwang der väterlichen Gefühle auch seine älteren Töchter im Netz landen könnten. Denn dann wäre es vorbei mit der so ängstlich gehüteten Privatsphäre …

Man sieht Maite an, wie schwer ihr all diese Sorgen auf der Seele liegen. Sie lässt sich gehen, zieht sich bei Social Media zurück, wirkt isoliert. Man kann nur hoffen, dass sie, wie so oft, durch Meditation wieder zur inneren Balance findet – und es vielleicht sogar schafft, ihre persönliche Liebes-Krise zu überwinden …