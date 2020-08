Maite Kelly: Jetzt muss sie ganz stark sein!

Am 27. August hätten Maite und ihr Ex Florent eigentlich ihren 15. Hochzeitstag gefeiert. Doch die Ehe der beiden ist mittlerweile anuliert und Maite und ihr Ex gehen seit fast drei Jahren getrennte Wege. Das der Hochzeitstag in Maite somit einige Erinnerungen aufwirft, die ihr einen Stich versetzten, ist kaum verwunderlich. Während sich Florent nämlich schon eine neue Beziehung mit der Düsseldorfer Modedesignerin Kaone Mabina aufbauen konnte, geht Maite immer noch solo durchs Leben. Den Kopf in den Sand stecken, kommt für Maite dennoch nicht in Frage...