Maite Kelly: Jetzt packt ihre Schwester aus!

Es ist ein Streit, der seit Jahren hinter verschlossenen Türen toben soll. Aber der jetzt in aller Öffentlichkeit eskalieren kann – im „Promi Big Brother“-Container will Kathy Kelly auspacken. Bestimmt auch über Schwester Maite…

Es geht um Geldgier, Verrat und verletzte Gefühle – unter den Geschwistern der Kelly Family herrscht schon lange keine Harmonie mehr. Nach einem Bühnenauftritt in der Show von Carmen Nebel soll es zwischen Maite und Kathy sogar richtig laut geworden sein. Man habe aufgeregtes Geschrei in der Kelly-Garderobe gehört, jemand habe geweint, dazu seien Türen geknallt worden, berichteten Zeugen. „Ich werde dazu nichts sagen“, gab sich Kathy damals kurz angebunden, konnte sich aber in diversen Interviews Seitenhiebe nicht verkneifen.

Besonders gern betont sie, wie viel sie nach dem frühen Tod der Mutter für die jüngeren Kellys zurückstecken musste. „Meine kleineren Geschwister brauchten Wärme, und die habe ich ihnen gegeben“, sagte sie mal. „Ich musste für meine Familie viel aufgeben.“ Das sei für sie selbstverständlich gewesen. Maites und Paddys Fernbleiben beim großen Kelly-Comeback muss sich deshalb für sie wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt haben. Sicher, die beiden seien solo sehr erfolgreich, räumte sie im Interview ein. Aber: „Für die Band hätten sie das aufgeben müssen.“

Maite Kelly schweigt eisern zu den Vorwürfen

Gegenüber "Closer" wurde die selbst ernannte Kelly-Ersatzmutter sogar noch konkreter: „An terminlichen Gründen kann es nicht gelegen haben. Wir reden seit zwei Jahren darüber. Man hat entweder Lust darauf und will mitmachen – oder man hat gerade andere Prioritäten.“ Maite schweigt dagegen eisern zu den Sticheleien ihrer Schwester – setzt aber per Instagram ein klares Statement: Während sie den Profilen aller anderen Geschwister brav folgt, bekommt Kathy kein „Like“ von ihr. Maite weiß, was sie der Außenwelt damit vermittelt: ein demonstratives Desinteresse an Kathy. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist und ob es tatsächlich nur um das Band-Comeback ging, weiß jedoch niemand so genau.