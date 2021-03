Maite Kelly: Jetzt packt sie über Thomas Gottschalk aus

Maite packt aus

In ihrer Instagram-Story verrät Maite, was sie von Thomas hält. "Morgen geht es in die erste Final-Show und ich freue mich auf den Show-Giganten Thomas Gottschalk. Wir saßen schon einmal gemeinsam auf dem Sofa... da war ich 14 und sang mit meiner Familie in seiner Show 'Roses of red'. Lange ist es her."

Auch Mike Singer äußert sich auf Instagram zu dem spontanen Jury-Wechsel: "Morgen Abend sitzt mit uns in der Jury Thomas Gottschalk. Ich vermisse den Dieter jetzt schon wirklich so sehr. Aber ich freue mich auch, den Herr Gottschalk kennenzulernen und am meisten freue ich mich natürlich auf die Kandidaten. Das wird ganz, ganz crazy morgen Abend."

