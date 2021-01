Maite Kelly: Juhuu, sie ist in einer Beziehung!

Wie Oliver Pocher nun bei "Die Pochers hier!" erläutert, soll Maite "glücklich in einer Beziehung" sein. Wow! Was für Jubel-News! An wen Maite ihr Herz angeblich verschenkt hat, wollte Oliver allerdings nicht verraten. Und auch was an der Aussage dran ist, ist nicht bekannt. Maite selber äußerte sich jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt, wenn die Power-Frau ihr Liebes-Geheimnis vielleicht schon bald lüftet...