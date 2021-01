Maite Kelly: Karriere-Aus! Sie macht es offiziell!

Via "Instagram" lässt Maite ihren Gefühlen nun freien Lauf und teilt mit ihrer Community ein Video, in dem sie sichtlich aufgewühlt wirkt. Maite erklärt unter Tränen: "Ich habe heute gerade mein letztes Lied eingesungen und gerade meinem besten Freund gesagt, dass ich etwas emotional bin, weil für mich geht eine ganz lange Reise, die schon seit zwei Jahren... zu Ende und es fängt aber eine neue mit euch an." Oh je! Worte die bei ihren Anhängern für mächtig Verwirrung sorgen...