Maite Kelly: Knallhart abserviert in aller Öffentlichkeit

Hat sich Maite Kelly in einen Kollegen verguckt? In einer Fernsehshow lernte sie den sympathischen und sehr attraktiven Cellisten Stjepan Hauser (33) kennen und gab zu, dass sie „seit Jahren ein riesiger Fan“ von ihm und seiner Musik sei. Auch der gebürtige Kroate schien von der Sängerin sehr angetan: „Sie ist nett, hat eine positive Ausstrahlung und eine sehr schöne Stimme.“

Ideale Voraussetzungen also, um einmal bei dem Musiker nachzuhaken. Im exklusiven Gespräch mit "Das Neue Blatt" schlug der Frauenschwarm allerdings ganz neue Töne an – und die werden nicht gefallen. Denn auf die schöne Blondine angesprochen, erklärt er: „Ich bleibe für immer Single.“

Im Video seht ihr die Bilder von Maite Kelly und Stjepan Hauser:

Maite Kelly hat sich schon wieder den Falschen ausgesucht

Auf die Frage, ob er auch weibliche Fans nach seinen Konzerten treffe, antwortet der Cellist allerdings ganz lässig: „Ja, wenn sie hübsch sind und die Chemie stimmt. Manchmal, warum nicht?“ Auch auf -Nachrichten, die er privat bekäme, so der Casanova stolz, würde er zurückschreiben – abhängig natürlich vom Attraktivitätsgrad der Frau. Da nimmt sich aber jemand mächtig wichtig, oder?

Maite Kelly: Schock-Fotos! Sie ist völlig am Ende

Wie man es auch dreht und wendet: Es scheint bei Maite Kelly mit der Liebe einfach nicht mehr klappen zu wollen. Zu allem Überfluss schwärmte ihr Ex Florent (44) gerade noch öffentlich über seine Neue: „Ich habe niemals in meinem Leben so etwas Echtes gespürt wie mit ihr.“ Da machen es Stjepan Hausers Worte zum Abschluss unseres Gesprächs auch nicht viel besser: „Ich bin ein professioneller Frauen-Liebhaber.“

Arme Maite! Da hatte der Schlagerstar wohl zu schnell die rosarote Brille aufgesetzt. Aber wie sagt man so schön: Neues Jahr, neues Glück? Auch in der Liebe!