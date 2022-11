Maite Kelly: Liebes-Drama! Verliebt in einen verheirateten Mann

Und auch Giovanni zeigt ganz offen, wie verzaubert er von seiner langjährigen Wegbegleiterin ist: "Ich glaube daran, dass sich Menschen, die zueinanderpassen, auf den ersten Blick erkennen. Bei Maite war es genau so." Das klingt nach ganz schön großen Gefühlen, auf beiden Seiten, zumal die beiden sich schon seit mehr als 15 Jahren kennen und mögen.

Ob Giovannis Ehefrau Jana Ina es wohl gerne hört, wenn ihr Mann so innig über seine Nähe zu einer Anderen spricht? Zwar beteuert der Entertainer, dass alles in bester Ordnung und er sich darin auch mit Maite total einig sei: "Familie bedeutet uns beiden die Welt. Daher sprechen wir natürlich auch oft über und mit unseren Liebsten." Fügt aber doch auch unmissverständlich hinzu: "Unsere Freundschaft ist sexy!" Oha! Was will er uns (und Maite) wohl damit sagen?

Vorsichtshalber rudert die Sängerin ein bisschen zurück, stellt klar: "Giovanni ist ein Weltklasse-Sänger, der in allen Sprachen Menschen berührt. Aber ich war immer eine Frau, die nur Augen hat für den Mann, den sie liebt – und das ist auch bis heute noch so." Wen genau sie damit meint, bleibt ihr Geheimnis, doch ihre schwärmerischen Blicke könnten die Zuneigung zu ihrem charmanten Kollegen nicht ganz verbergen. Geht da womöglich doch noch was? Wohl eher nicht, die Zarella-Ehe gilt als unerschütterlich. Aber immerhin kennen wir jetzt Maites Vorliebe für attraktive Charmeure im besten Alter mit Leidenschaft für die Musik. Und wer weiß, vielleicht trifft sie ja ganz bald den Duett-Partner fürs Leben…