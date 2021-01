Maite Kelly: Mit dieser Aktion bringt sie die DSDS-Fans gegen sich auf

Als die hübsche Olga vor die Jury tritt, sind alle Augen auf sie gerichtet. Kein Wunder, mit ihren langen, glänzenden Haaren und dem hübschen Lächeln ist sie ein echter Hingucker. Aber kann sie auch singen?

Zunächst brachte die 26-Jährige den Song "In The Name Of Love" zu Besten. Dann durfte sie nochmal ran. Mit "Diamonds" von Rihanna. Und dieser Song überzeugte die Jury. Mike Singer und Dieter Bohlen fanden sie gut, Maite Kelly war fast sprachlos. Sie gab Olga sogar ihre goldene CD!

Für die Zuschauer allerdings völlig unbegründet...

