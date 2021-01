Mike Singer: Mobbing-Eklat bei DSDS

Als Kandidat Nick das Boot betritt, sieht die Jury schon von Anfang an nicht begeistert aus. Sein Gesang wird dann auch nach nur wenigen Sekunden unterbrochen. Nick hat keine Chance.

Von der Jury gibt es ein klares Nein, was den Gesang angeht. Doch Mike Singer geht in seiner Bewertung noch einen Schritt weiter. "Nick, du bist halt auch die Uncoolheit in Person irgendwie", so der 21-Jährige. Für die Zuschauer ein Kommentar unter der Gürtellinie. Sie finden sogar, dass es sich hier schon um Mobbing handelt.

"Das von Mike war schon Mobbing, er tat mir voll leid", heißt es in einem Kommentar. "Mike ist so gemein, der Kommentar ging gar nicht", findet jemand anderes. Und ein dritter Instagram-User schreibt auf der DSDS-Seite: "Sorry, aber jemanden als „die Uncoolheit in Person“ zu bezeichnen, das geht gar nicht! Ihr zeigt den Menschen, wie Mobbing funktioniert, Bravo!"

Das sind nur wenige Beispiele, die Zuschauer sind einfach nur geschockt von dem Verhalten des Musikers. Der hat sich im Nachhinein zwar dafür entschuldigt, doch für viele kommt diese Reue viel zu spät....

BRAVO Exklusiv: Mike Singer im Interview: