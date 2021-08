Maite Kelly: Sinneswandel! Jetzt kann nur noch ihre Familie sie retten

Nanu, das sind ja ganz neue Töne! In den vergangenen Jahren machten die Kellys ja eher mit Zoff-Gerüchten Schlagzeilen als mit Harmonie. Nicht zuletzt deshalb, weil Maite sich weigerte, beim gemeinsamen Comeback der Kelly Family mitzumachen. Doch dank Corona scheint alles vergeben und vergessen. "Ich hatte Momente, in denen ich verbittert und verzweifelt war, habe es dann aber als Chance gesehen", gibt Maite zu. Sie habe sehr viel nachgedacht. "Wir brauchen nicht viel, wir brauchen nur die wichtigen Menschen in unserem Leben ständig um uns herum", stellt sie klar. Bedeutet das etwa, dass sie überlegt, ihre Solokarriere aufzugeben, um in den Schoß der Kelly-Familie zurückzukehren? Damit würde sie Millionen Fans sehr glücklich machen. Und vielleicht ja auch sich und ihre Geschwister …