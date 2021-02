Maite Kelly: Tränen-Drama am "DSDS"-Set

Bei Jurorin Maite Kelly kullerten sogar einige Tränchen. "Da muss man nichts sagen. Es war unglaublich. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Das sind so Momente, in denen man weiß, warum wir diese Sendung haben ", schluchzte sie. Klar, dass es Stas in den Recall schaffte. Ob er am Ende sogar als Gewinner nach Hause geht? Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen...

Diese Bilder brechen Maite das Herz! Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: