Maite Kelly & Ben Zucker: Er will seine Gefühle nicht mehr verstecken!

Erst vor Kurzem kamen Gerüchte über Maites Liebesleben auf. In seinem Podcast "Die Pochers hier!" enthüllte Oliver Pocher Anfang des Jahres, dass Maite "glücklich in einer Beziehung ist." Ob Ben der Glückliche ist? Oder hat ein anderer Mann ihr Herz erobert? Bisher hüllt sich die Schlagersängerin in Schweigen...

Kilo-Hammer! Maite hat für ihre neue Liebe ziemlich abgespeckt. Die überraschenden Bilder seht ihr im Video: