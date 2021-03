Maite Kelly: Wird sie jetzt Priesterin?

Der Zeitpunkt scheint jedenfalls gut gewählt. Denn die katholische Kirche sucht händeringend nach geistlichem Nachwuchs, Quereinsteiger und "Spätberufene" sind willkommen. Maite hat durch ihr jahrelanges Engagement einen engen Draht zu vielen Geistlichen, sang im Kirchenchor und sprach schon häufiger in kleineren Gotteshäusern. Außerdem hat sie ein Buch über ihre Weihnachtserfahrungen in einer Großfamilie (sie ist das elfte von zwölf Kindern) und ihren Glauben im Alltag geschrieben.

Und: Sie kann mit Worten umgehen, eine wichtige Voraussetzung für eine Priesterin, die ihre Gemeinde abholen und mitnehmen will. "Wenn es um die essenziellen Dinge geht, sei es Liebe, Lust, Trauer, Angst, Hoffnung, Zuversicht, dann sind wir alle gleich", so Maite. „Wir haben alle die gleichen Fragen, wir haben alle die gleichen Ängste und wir sehen alle die gleiche Notwendigkeit, geliebt zu werden und zu lieben.“ Das klingt doch schon mal ausgesprochen weihevoll! Wer sich Maite in kirchlicher Mission anschauen will, muss Karfreitag übrigens nicht nach Paderborn reisen – man kann die Predigt im Livestream verfolgen.