"Make Love, Fake Love"-Sidar: Warum war er nicht wie Fabio & Max bei "Are You The One - Reality Stars in Love" dabei?

Bei "Make Love, Fake Love" schnupperte Sidar Sahin erstmals Reality-TV-Luft. In dem RTL-Format versuchte er 2022 das Herz von Yeliz Koc zu erobern. Zwar musste er sich am Ende gegen seinen Mitstreiter Jannik Kontalis geschlagen geben, dennoch hat ihm diese Erfahrung neue Türen geöffnet. Jedoch anscheinend nicht die Gleichen, wie für seine Mitstreiter Max Bornmann und Fabio Knez. Sie waren zuletzt in der VIP-Staffel von "Are You The One" zu sehen, während Sidar aktuell in der Normalo-"AYTO"-Staffel sein "Perfect Match" sucht. Warum war er nicht mit seinen "Make Love, Fake Love"-Kollegen bei "Are You The One - Reality Stars in Love" dabei? Mit uns hat er darüber gesprochen.