Bill Kaulitz: Verliebt in "Make Love, Fake Love"-Max!

In seinem und Zwillingsbruder Toms Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" redete Bill nun über Max. Zwar verwendet der Tokio-Hotel-Frontmann den falschen Vornamen, doch, dass er Max meint, wird schnell klar: "Da ist ein Kandidat, der heißt Tim. Mega hot der Typ", gibt Bill zu. Auch, wenn Bill Max' Auftritt in der Show auch bedenklich fand, ändert das nichts an seiner Anziehung zu ihm: "Mega hotter Typ und mega das Arschloch", sagt er zu seinem Bruder. Denn "Arschloch" ist scheinbar genau sein Ding: "Das ist genau meine Nische", gibt Bill zu.

Tom richtet sich daraufhin direkt an Max und sagt: "Falls du mal in Bills DMs sliden willst, Bill will es nur mal kurz gesagt haben". Kurze Zeit später folgte Max' Antwort in seiner Instagram-Story: Er postet einen Ausschnitt aus dem Podcast und schreibt dazu: "Bill, Bill, Bill ich bin zwar der Max und nicht der Tim, mein Schatz, aber du darfst mich gerne immer Tim nennen, gar kein Thema."

Auch interessant:

Beziehungs-Drama bei Zwillingsbruder Tom Kaulitz und seiner Ehefrau Heidi Klum? Mehr dazu im Video: