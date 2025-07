Malika Dzumaev: Betroffenheit bei Fans – So schlecht geht es ihr wirklich

Am 15. Juli 2025 teilt Malika ein bewegendes Reel, das ihren Leidensweg seit der Einlieferung in die Klinik dokumentiert. Die Bilder zeigen sie im Krankenhausbett, mit Pflastern, Kanülen oder sogar einer Nadel im Kopf – die Szenen gehen unter die Haut. In dem Video sieht man die 34-Jährige geschwächt, einsam und mehrmals weinend.