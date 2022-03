Mandy Capristo: Ihr Comeback ist gescheitert

Klingt gut, läuft nur leider nicht. Gerade mal ein Prozent ihrer rund 600.000 Instagram-Follower verirrte sich auf Mandys "Felice"-Plattform. Auch ihre geplante Auftaktveranstaltung Ende März stößt auf überaus mäßiges Interesse: Der eigens angemietete Saal in der Mannheimer Abendakademie hat zwar nur überschaubare 150 Plätze, trotzdem gibt’s noch jede Menge Tickets für Mandys Kurs, sogar gratis. Trotzdem reißt sich niemand darum. Dabei wäre es doch eine gute Möglichkeit für die Fans, mal wieder in Kontakt mit der Sängerin zu treten, die mittlerweile in Italien lebt und mit Freund und Mops das Landleben genießt: "Ein Bauernhof wäre mein Traum." Vielleicht könnte das ja eine lohnendere Methode sein, für Glücksgefühle zu sorgen …