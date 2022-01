Senna Gammour: Harte Abrechnung mit Mandy & Bahar

Autsch! Für sie scheint das Thema Monrose so weit in der Vergangenheit begraben zu sein, dass auch die Freundschaft zu ihren ehemaligen Band-Kolleginnen Schnee von gestern ist. Auf eine weitere Frage in der es heißt, ob Senna schon einmal traurig war, dass Freundschaften kaputt gegangen sind, antwortet sie: "Natürlich. Ich habe Ozeane mit Tränen gefüllt. Trennungen sind immer schmerzhaft aber auch gut für Neuanfänge". Ob sie damit ihre Freundschaft mit Mandy und Bahar meint, ist unklar. Eins steht fest, ein Comeback wird es wohl so schnell nicht geben.

