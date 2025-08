Was bisher eher unterschwellig brodelte, explodiert in Folge 7 von "Villa der Versuchung" in aller Deutlichkeit: Manni Ludolf (63), der Publikumsliebling und vermeintliche Ruhepol, steht plötzlich im Kreuzfeuer der Kritik und die (nicht ganz so) heile Welt der Reality-WG bröckelt! In der Vorschau zur siebten Folge, die am 18. August 2025 um 20:15 Uhr auf Sat.1 (bzw. ab 11. August bei Joyn PLUS+) zu sehen ist, wird klar: Die Stimmung ist gekippt!