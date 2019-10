Manuel Cortez: Jetzt packt Ex-Freundin Miyabi Kawai aus!

Ganze 14 Jahre lang waren und Miyabi Kawai ein Paar. Als vor zwei Tagen die Trennung der beiden bekannt wurde, war die Überraschung groß. Viele Fans können nicht verstehen, warum die beiden nun getrennte Wege gehen. Auf wagen sie einen Erklärungsversuch.

Beide haben Liebeskummer

Cortez verriet bereits, dass er einfach nicht mehr glücklich war. Am Ende waren sie keine Liebenden mehr, sondern nur noch Freunde. Ein Zustand, der für ihn nicht mehr zu ertragen war. Nun spricht auch Kawai über die Trennung.

In einem Video verrät sie: „Es ist offiziell. Wir haben uns einvernehmlich getrennt nach fast 15 Jahren, auch wenn er der Initiator war.“ Die 45-Jährige gibt zu, dass beide unter der Trennung leiden. „Nichtsdestotrotz ist es keine einfache Situation. Man ist nach so langer Zeit nicht plötzlich frei und macht weiter und guckt nach vorne und es geht einem super. Tut es nicht. Ich glaube, ihr habt alle schon in eurem Leben durchgemacht und ihr wisst, wie es ist. Es ist nicht schön. Es tut weh. Und es braucht Zeit. Das alte Leben ist abrupt beendet und das neue hat noch nicht ganz begonnen und diesen Moment der Schwebe, den muss man aushalten können. In der Situation befinden wir uns gerade.“

