Manuela Reimann: Doch nicht Fidschi? Die Wahrheit über ihre Umzugs-Pläne

Im Podcast "Nebenan! Kennste?" von Vera Stölzel-Hegemann schlug Manuela Reimann nun ganz andere Töne an. Von Fidschi scheint jetzt nicht mehr die Rede zu sein. Auf die Frage hin, ob die Reimanns Hawaii verlassen werden, antwortet sie klar mit den Worten: "Es gibt noch keine Umzugspläne."

Die Frau von Konny Reimann fügt jedoch hinzu: "Aber wir wären nicht abgeneigt. Wenn wir irgendwo wieder ein schönes Fleckchen Erde entdecken, dann könnten wir uns auch vorstellen, Hawaii wieder zu verlassen, aber es ist noch nichts Konkretes." Fidschi scheint es damit wohl nicht geworden zu sein. Waren die Ansprüche der beiden etwa ein bisschen zu hoch? Manu gibt weiter zu: "Wir haben ja auch unsere Vorstellung, wie das ganze sein sollte." Meer muss in ihrer potenziellen neuen Heimat auf jeden Fall vorhanden sein. Für sie kämen auch kein Winter mehr infrage, sie wollen einen Ort, an dem es das ganze Jahr warm ist. Aber haben sie nicht all das auch auf Hawaii? Manu muss zugeben: "Wie kann man Hawaii toppen? Also toppen kann man es glaube ich nicht. Hawaii hat ein super Klima. Man hat eigentlich alles hier, was man braucht. Ich wüsste nichts, was ich vermissen würde, und wenn, dann bringe ich es mir selber mit oder lasse ich es mir mitbringen."

So unzufrieden klingt Manu mit Hawaii also gar nicht. "Wenn, dann muss es wieder was ganz anderes sein, wie der krasse Unterschied von Texas nach Hawaii", betont sie. Ihr Umfeld scheint jedoch bereits in Sorge zu leben, dass Konny und Manu trotzdem schon bald ihr nächstes Ziel im Visier haben könnten. "Unsere Freunde halten eigentlich immer die Luft an, wenn wir in andere Länder verreisen. Zum Beispiel als wir in Neuseeland waren, haben wirklich ganz viele gedacht: 'Ohje, jetzt fliegen sie nach Neuseeland. Dann gefällt es denen wieder da und dann ziehen sie wieder um.' So sind wir halt", gibt Manu zu. Dann ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, wann Konny und Manu wieder die Koffer packen werden.

