Manuela Reimann: Tränen-Drama vor laufenden Kameras

Endlich können Manu nd Konny ihre Enkel Kealan und Oliver wieder in die Arme schließen. Die beiden sind überglücklich - werden aber auch emotional! Sie würden die Kids gerne viel öfter sehen! "Ich weiß gar nicht, wie wir das öfter planen sollen. Jeder hat sein Leben. Jeder hat seinen Job. Und so eine Reise ist nicht mal eben in ein paar Stunden gemacht", so die 52-Jährige traurig. Dann muss sie plötzlich weinen...

"Welche Oma möchte nicht ihre Enkelkinder sehen? Ich meine, klar gibt es die, dir gar nicht so weit auseinander wohnen und sich trotzdem nicht öfter sehen als wir die Familie von Jason. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man seine Enkelkinder schon öfter mal sehen", erklärt sie. Und auch Konny gibt seiner Frau Recht.

Wird sich das in Zukunft ändern? Es wäre vor allem den Enkeln der Auswanderer zu wünschen...

