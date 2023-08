Manuela Tischler: Tot am Seeufer! Neue Details über den tragischen Badeunfall

Eine Schwimmerin entdeckte eine Frauenleiche und rief die Polizei. "Am Freitag, den 25. August 2023 um 11:00 Uhr, wurde durch eine Schwimmerin eine weibliche leblose Person im Bereich des Schilfgürtels am nördlichen Ufer des Wössners See in Unterwössen aufgefunden", hieß es in einer offiziellen Meldung. Wenig später schaltete sich auch die Kriminalpolizei ein. Es konnten jedoch keine Verletzungen festgestellt werden, wodurch davon ausgegangen wird, dass es ein tragischer Unfall ohne Fremdeinwirken war. Die Identität der Frau blieb vorerst unbekannt, weil sie keine Papiere dabei hatte. Doch jetzt ist klar: Die tote Frau ist Manuela Tischler! Ihr Ehemann, Unternehmer Sammy Brauner, schaltete die Polizei ein, als sie nicht nach Hause kam. Wenig später musste er die Leiche seiner Frau identifizieren. Freitagabend bestätigte auch die Polizei, dass es sich um Manuela handelt. Eine Oduktion soll jetzt die genaue Todesursache klären.