Marc Eggers: Deutliche Worte zu "vermeintlicher sexueller Ausrichtung"

Auf sich selber bezogen erklärt er: "Ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau heirate, ob ich eine Trans-Frau heirate oder wie auch immer: Am Ende des Tages ist es ja mein Leben. Ich bin 38 und ich will mir nicht vorschreiben lassen von Leuten, die ein Problem damit haben, was ich zu tun und zu lassen habe."

Er will sich selbst gar nicht als Opfer darstellen, aber Marc ist einfach extrem erschrocken über diese vielen Hass-Kommentare! "In der heutigen Zeit habe ich nicht gedacht, dass es so extrem ist und über so eine lange Zeit. Es ist einfach nur traurig."