Marc Eggers: Er überrascht mit Statement zu Sexualität

Doch nun will er seinen Followern anscheinend etwas mitteilen. In einer aktuellen Instagram-Story trägt er einen weißen Pullover mit der Aufschrift "L.G.B.T.Q" in schwarzen Druckbuchstaben. Fans des Influencers werten dies als klares Bekenntnis zur LGBTQ-Community – und möglicherweise auch zu seiner eigenen Bisexualität. Seine wahren Gefühle habe er möglicherweise aufgrund der vielen Hate-Kommentare in den sozialen Medien zurückgehalten, mutmaßen einige.

Ob sie mit dieser Einschätzung richtig liegen, bleibt abzuwarten. Vielleicht nutzt Marc ja die große Bühne bei "Let's Dance" und verrät uns, wie er wirklich tickt - oder behält sein Privatleben einfach doch für sich!