Bill Kaulitz: "Gern geschehen"! Er äußert sich zu Marc Eggers bei "Let's Dance"

Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", denn Bill mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) aufnimmt, plaudert er aus dem Nähkästchen. Dass er wieder Single ist, findet er nämlich ziemlich blöd. "Jetzt ist zum Beispiel bald Valentinstag, da brauche ich auch wieder Blumen, damit ich meine Trauer, dass ich Single bin, wieder [bewältigen kann]", so der Sänger offen. Damit wäre dann auch ganz offiziell bestätigt, dass die Beziehung mit Marc endgültig zerbrochen ist. Trotzdem ist dem 35-Jährigen natürlich nicht entgangen, welchen Coup sein Ex gelandet hat! Er darf bei "Let's Dance" mittanzen. Ein Format, indem viele Stars gerne Kandidaten wären.

Bill ist überzeugt davon, dass sein Ex es ohne ihn wohl eher nicht dort hin geschafft hätte - und er findet, ein bisschen Dank sei hier angebracht. "RTL kann mir total dankbar sein, denn so haben sie durch meine Trennung auch Material, um ihre anderen Trash-Shows zu füllen. Von daher erwarte ich auch ein kleines bisschen Dankbarkeit. Ja, gern geschehen RTL", so der Frontmann.

Ob Marc sich in der Show zu der Beziehung äußern wird? Das bleibt abzuwarten. Spätestens dann könnte aber eine Dankeskarte in Bills Briefkasten landen ...

