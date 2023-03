Marc-Robin & Mrs. Marlisa: Mehr als eine Affäre? Das lief wirklich zwischen den beiden

Gleichzeitig sorgte die Liaison der Beiden für einen Bitchfight mit Michelle Kmy, mit der Casanova gleichzeitig etwas am Laufen hatte. Die spricht sich in der zweiten Folge von "Prominent getrennt" mit Marc-Robin aus. Und wer hätte es gedacht – der "Temptation Island"-Playboy, der sonst nie etwas anbrennen lässt, wird sogar richtig emotional. Unter Tränen beichtet er Michelle: "Ich wollte dir das nicht antun. Michelle, mir tut es echt leid. Alles, was ich dir angetan habe. Wirklich alles! Du hast so eine Scheiße nicht verdient! Du bist der tollste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Dass die Beziehung im Arsch ist und dass ich dich nicht mehr an meiner Seite habe, habe ich verdient. Aber dir das anzutun, das ist einfach das, was am meisten wehtut."

Wir dürfen gespannt sein, ob Marc-Robin endlich zur Vernunft gekommen ist oder auch noch Marlisas Herz brechen wird!

Schaue die neuste Folge Prominent getrennt" HIER bei RTL +.

