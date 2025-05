TV-Schock bei "Ex on the Beach": Calvin Kleinen spielt mit dem Feuer – und zwei Frauen im Bett Calvin Kleinen sorgt bei "Ex on the Beach" für ein pikantes Dreier-Drama – Franzi rastet aus, Coco bleibt cool. Jetzt knallt’s richtig!" "Ex on the Beach": Dreier-Drama um Calvin Kleinen eskaliert © Foto: RTL / Frank Fastner Von InTouch Redaktion 12.05.2025, 17:24 Uhr

Heiße Nächte, verletzte Gefühle und jede Menge Zoff: In den neuen Folgen von "Ex on the Beach" liefert Calvin Kleinen wieder einmal den perfekten Mix aus Trash-TV und Beziehungschaos. Zwischen Franzi und Coco entsteht ein explosives Liebesdreieck – mit Calvin als nervenstarker Mittelpunkt. Doch was als Flirt beginnt, endet in einem Dreier-Fiasko mit echten Konsequenzen.

Heimlich gestreichelt: Calvin spielt das Dreier-Spiel

Premiere für Franzi: Das erste Mal Sex im Fernsehen – und das ausgerechnet mit ihrem Ex Calvin! Die Stimmung danach? Kuschelig. Sogar so sehr, dass sie auch am Abend danach wieder nebeneinander schlafen. Doch plötzlich liegt noch jemand anderes daneben: Coco, eine weitere Verflossene Calvins. Und sie verfolgt ihre ganz eigene Mission. "Gestern Abend hat Calvin gesagt: 'Ja, ich würde gerne neben Franzi schlafen.' Wir haben uns dann auch zusammen hingelegt. Neben ihm aber lag dann auch Coco", berichtet Franzi sichtlich verwirrt.

Was dann passiert, sorgt am darauffolgenden Tag bei den anderen Kandidaten definitiv für Aufsehen: Calvin lässt sich erst von Franzi, dann von Coco verwöhnen – und keine der beiden merkt etwas vom Spiel der anderen. "Irgendwie war ich sehr schlecht im Entscheidungen treffen", gesteht Calvin am nächsten Morgen. Eine Einsicht, die bei seinen Bettgenossinnen unterschiedlich gut ankommt. Während Coco die Nacht relativ gelassen sieht, platzt Franzi endgültig der Kragen.

Wie geht’s weiter bei "Ex on the Beach"?

Verletzt, enttäuscht und wütend äußert sich Franzi im O-Ton deutlich: "Einfach nur Schmutz, Schmutz, Schmutz!" Für sie ist Calvins Verhalten nicht nur respektlos, sondern ein absoluter Vertrauensbruch. Dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, dürfte klar sein. Bei "Ex on the Beach" ist das nächste Drama nie weit entfernt – und wer Calvin kennt, weiß: Das Chaos hat gerade erst begonnen.