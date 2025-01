"Ex on the Beach" 2025: Spoiler! Sind das die Ex-Paare der sechsten Staffel?

Marvin Kleinen scheint langsam aber sicher in die Fußstapfen seines berühmten Bruders Calvin zu treten. Der Reality-Star hat bereits eine beachtliche Frauenhistorie im Trash-TV angesammelt. Erst bandelte er mit Franziska Temme an – die ironischerweise einst das "Perfect Match" seines Bruders bei "Are You The One" war. Später, in der gleichen Show, fand Marvin in Christina Shakira eine neue Verbindung, die in einem ständigen hin und her resultierte.

Schließlich entschied sich Marvin aber doch für Konkurrentin Jennifer Degenhart, die er ebenfalls bei "Are You The One" kennenlernte. Ihre Beziehung zerbrach im November 2024. Bei "Ex on the Beach" könnte ihm das Terror-Tablet nun alle drei Ex-Freundinnen schicken - Chaos ist da wohl vorprogrammiert!