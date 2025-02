Marc Terenzi: Harter Schlag! Er wird von seinem Freund hängen gelassen

"Ich bin sicherlich nicht Jay, der Unbarmherzige", sagt der Sänger als "Closer" ihn auf einer Party in Berlin trifft. "Aber ich sehe keine Grundlage dafür. Von meiner Seite aus ist die Tür zu." Immer wieder habe er Marc in Schutz genommen, sein unzuverlässiges Verhalten vor TV-Sendern und Plattenfirmen entschuldigt. Dass Marc sich dennoch nicht zusammenriss, empfindet Jay bis heute als persönliche Enttäuschung. "Sollte er musikalisch wieder Fuß fassen wollen, dann muss er den Weg ohne mich gehen. Marc ist kein Teil meines Lebens mehr", konstatiert der gebürtige Brite.

Dabei waren die beiden einst nicht nur Bandkollegen, sondern auch gute Freunde. Jay: "Ich wünsche Marc alles Gute und dass er es schafft, clean zu bleiben. Noch mehr wünsche ich es allerdings seinen vier Kindern. Ich habe live miterlebt, wie hart das alles war für seine Kids. Immer wieder eine Enttäuschung nach der nächsten…" Schließlich trage Marc seinem Nachwuchs gegenüber eine Verantwortung, meint Jay. "Wenn ein Vater sich so verhält, macht es etwas mit einem Kind. Egal, was passiert ist und was ich privat von ihm halte: Es ist höchste Zeit, dass Marc endlich die Kurve kriegt!"

