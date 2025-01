Marc Terenzi: Wegen Verena Kerth! Die Wahrheit hinter der Klinikeinweisung

In der neuen Folge "Über Geld spricht man doch!", die am 13.01.2025 um 20.15 Uhr auf SAT. 1 läuft, geht es für den Ex von Sarah Connor (44) um viel mehr, als seinen Kontostand. Er spricht in der Sendung auch über die schwerste Zeit seines Lebens. Bezüglich seines Aufenthalts in der Suchklinik verrät er die genauen Hintergründe seiner Einweisung und diese sind für ihn direkt vernetzt mit der Trennung von Verena Kerth: "Ich habe mich voll verloren in dieser Beziehung. Du gehst jeden Tag durch die gleiche Sch****. [...] Ich habe immer zu ihr gestanden. Das ist als Mann natürlich peinlich as hell [ohne Ende]. Das war zu viel für mich."

Er packte seine Koffer, ging und kam dann auch nie wieder zurück. Doch was dann, nach seinem Auszug bei Verena, im Hotel in Berlin geschah, veränderte sein Leben für immer: "Ich sitze in dem Hotelzimmer und denke, ich sehe gar keinen Ausweg mehr und ich hatte diesen Gedanken, 'Ich möchte nicht mehr leben'." Eine Spirale, aus der ihn nur die Gedanken an seine Kinder Summer (18) und Teyler (20) hätten retten können. Er es schaffte, sich Hilfe zu holen – erst bei Freunden, dann auch bei seiner Ex Sarah Connor und ihrem Mann Florian Fischer. "Florian hat mich sofort geholt und in eine Klinik gebracht", erzählt Marc Terenzi noch einmal abschließend.

Das Beispiel zeigt: In einer akuten Krise spielt der Kopf einem manchmal Streiche, denen man auf keinen Fall vertrauen sollte. Denn das Leben ist lebenswert, hält immer neue Lichtblicke bereit!