Marc Terenzi: Liebeserklärung nur kurz vor der Trennung!

Am 13. Januar startet die neue Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL. Mit von der Partie? Moderatorin Verena Kerth! Bedeutet das den Abschied von Lover Marc Terenzi? Ob der Ex von Sarah Connor seine neue Flamme mit nach Australien begleiten wird, ist unklar, dennoch scheint schon jetzt für den Sänger klar zu sein, für Verena würde er auch an andere Ende der Welt gehen. In einem süßen Instagram-Post macht er ihr nun eine süße Liebeserklärung: