Dschungelcamp: So viel Gage bekommen die Camper!

Gegenüber der "Abendzeitung München" verrät der Reality-TV Star nun, wie viel RTL wohl an die diesjährigen Camper zahlen mag. Laut Julian bekommen die, wie er sagt, "Trash Promis", also die, die durch "Love Island", "Temptation Island" und Co. bekannt wurden, wohl um die 20.000 bis 40.000 Euro Gage. Dazu zählen für ihn Gigi Birogio, Cosimo Citolo und Cecilia Asoro. Tessa Bergmeier, die durch "Germany's next Topmodel" bekannt wurde, wird laut Julian, "sicherlich" Gagen zwischen 40.000 und 55.000 gezahlt bekommen. Ähnlich sieht es bei Unternehmer Papis Loveday oder Influencerin Jolina Mennen aus.

"Zu den besser Verdienenden zählen Verena Kerth, Jana Pallaske oder Markus Möhrl", meint Julian. Deren Gage schätzt er auf etwa 60.000 Euro. Am meisten sollen aber Claudia Effenberg, Lucas Cordalis und Martin Semmelrogge bekommen: "Ich schätze deren Gagen zwischen 80.000 und 150.000 Euro ein."

