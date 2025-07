Marc Terenzi: Macht Dieter Bohlen ihn zum Superstar?

Denn Marc ist zurück – oder besser gesagt: Er will wieder da sein! Nach Monaten voller Negativschlagzeilen, persönlicher Umbrüche und öffentlichem Rückzug ist der Sänger aktuell im Arbeitsmodus. Und zwar so richtig: "Ich will die letzte Zeit einfach nur vergessen und nach vorn blicken. Mein Traum ist es, wieder große Hallen zu füllen und mit meiner Musik zu begeistern. Daran arbeite ich gerade hart", verrät er "Closer" bei einem Gespräch in Hamburg.