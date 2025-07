Marc Terenzi & Sarah Connor: Große Gefühle! Jetzt platzt es aus ihm heraus

Seit der Trennung im Jahr 2010 hat der Sänger zwar auch in der Liebe viele Höhen und Tiefen durchlebt, aber keine Frau schien seinem Herzen je so nahezukommen wie die Mutter seiner Kinder. Auffällig auch, wie sehr seine Verflossene Verena Kerth (43) der Sängerin in Auftreten und Styling ähnelt. Zufall? Wohl kaum. Blonde Mähne, rockiger Look – es ist fast, als hätte sich Marc eine zweite Sarah gebastelt. Doch die erste ließ sich nie ersetzen, blieb offenbar stets sein Fels in der Brandung.