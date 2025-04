Marc Terenzi nach Belästigungsvorwurf: Schuldig oder nicht? Jetzt wurde entschieden

Auch die Klägerin, Anja R., ist froh, dass das Verfahren nun endlich ein Ende gefunden hat: "Herr Terenzi hat die Sache unnötig in die Länge gezogen und meine Tochter dieser psychischen Belastung ausgesetzt. Ich meine, dass es ihm nie um das Wohl meiner Tochter ging, wie er so oft behauptete, sondern allein um sein Ansehen in der Öffentlichkeit." Offenbar soll ihre Tochter damals vor dem Prozess sogar eine Panikattacke, weshalb ein Arzt sie für nicht vernehmungsfähig hielt.