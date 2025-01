Marc Terenzi: Traurige Beichte! "Eine Lüge hat mir fast alles kaputt gemacht"

Der Prozess wurde im März letzten Jahres dann zwar ohne Anerkennung jeglicher Schuld eingestellt, doch die Angebote von zuvor kamen nicht wieder. Genauso wenig wie neue Projekte, die Marc Terenzi finanziell aus der Not hätten retten können. Im Interview mit InTouch Online erzählt er uns nun, wie sich das für ihn angefühlt hat. "Es war in den letzten Jahren eine völlige Katastrophe. Nachdem ich fast 25 Jahre lang erfolgreich in meinem Business gearbeitet hatte, hat mir eine Lüge fast alles kaputt gemacht", gibt er zu. Eine echte Belastungsprobe für den Musiker: "Ich war wirklich traurig und es war innerlich schwer zu bewältigen – und finanziell noch schwieriger."

Nach seinem Aufenthalt in der Suchtklinik blickt er heute wieder positiver in die Zukunft und verriet uns ebenfalls, dass er "den Weg nach vorne und das Licht am Ende des Tunnels" sieht. Denn eines treibt ihn nach wie vor an: seine zwei Kinder Summer (18) und Teyler (20). "Natürlich möchte ich für meine Kinder da sein und auch alles andere bezahlen und mir keine Sorgen um mein finanzielles Überleben machen", betont er in unserem Gespräch abschließend. Bleibt nur, dem Ex von Sarah Connor (44) auf seinem weiteren Weg viel Erfolg zu wünschen.