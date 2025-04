Marc Terenzi: Nach Trennungs-Drama und Therapie – er verkündet "nächsten Schritt"

Auf Instagram erzählt Marc in einem Video, dass ihn viele Fragen rund um das Thema Musik erreicht haben. Indem er in den letzten Monaten weg vom Alkohol gekommen ist und wieder eine neue Routine etablieren konnte, sind die ersten Schritte bereits getan, so Marc. Jetzt ist der nächste Schritt an der Reihe: Jan Witte habe es ihm ermöglicht, wieder Musik zu machen, erzählt Marc. "Jan sagt immer: 'Du musst Musik schreiben, Musik machen, die Dinge tun, die du liebst, wenn du bereit bist'".

Dafür ist Marc jetzt offenbar bereit: Der 46-Jährige wird nach London reisen, zu einem Writer's Camp, um dort mit "großartigen Hit-Autoren" an seinem neuen Album schreiben zu können.