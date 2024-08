Marc Terenzi nach der Trennung von Verena: "Das letzte Jahr war das Schlimmste in meinem Leben"

Die Beziehung von Verena und Marc war eine echte Achterbahnfahrt: Polizei-Einsätze, Alkohol-Eskarpaden und Gewalt-Gerüchte - all das stand in ihren zwei Jahren Beziehung auf der Tagesordnung. Dass das nicht spurlos an einem vorbeigeht, ist klar. Doch wie Marc jetzt in einem Interview mit der "Bild" verrät, war das letzte Jahr sogar "das Schlimmste" in seinem Leben: "Ich musste raus aus der Beziehung, um mich selbst zu retten. Ich musste dringend etwas ändern in meinem Leben und gehen. Das letzte Jahr war das Schlimmste in meinem Leben. Privat und beruflich."

Um Abstand von dem Stress zu kriegen, will der Sänger nun weg aus Deutschland: "Ich wusste teilweise selbst nicht mehr, wer ich bin. Ich möchte wieder der Marc werden, der ich eigentlich bin. Kreativ sein, Musik machen. Deswegen musste ich die Reißleine ziehen. Und jetzt mal eine Zeit weg aus Deutschland", verrät Marc, der aktuell seinen Umzug von Berlin nach Mallorca vorbereitet.